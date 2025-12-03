الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    شبان يتصدون للمستوطنين على مدخل قرية اللبّن الشرقية جنوب نابلس خلال محاولتهم تعليق أعلام الاحتلال على الشارع الواصل بين رام الله ونابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تعليقات إسرائيلية متباينة على قرار عون إشراك مدنيين في اجتماعات الميكانيزم

      تعليقات إسرائيلية متباينة على قرار عون إشراك مدنيين في اجتماعات الميكانيزم

      سيرتان متقابلتان: من هو سيمون كرم ومن هو أوري رزنيك في مفاوضات الميكانيزم؟

      سيرتان متقابلتان: من هو سيمون كرم ومن هو أوري رزنيك في مفاوضات الميكانيزم؟

      البراكس: النقابة تعمل لوضع خارطة طريق امام اصحاب المحطات الراغبين بتسوية اوضاعهم والعمل تحت سقف القوانين

      البراكس: النقابة تعمل لوضع خارطة طريق امام اصحاب المحطات الراغبين بتسوية اوضاعهم والعمل تحت سقف القوانين