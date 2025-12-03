قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني: مستعدون لكل أنواع التهديدات

قام قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإسلامي، العميد محمد كرمي، بزيارة ميدانية إلى الوحدات المشاركة في مناورات “سهند 2025” المضادة للإرهاب.

وفي السياق، أوضح كرمي أن مناورة “سهند 2025” تُنفَّذ وفق خطة مسبقة وبمشاركة الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي، في حين تشارك أربع دول السعودية، عُمان، العراق، وأذربيجان، بصفة ضيوف ومراقبين.

وأشار قائد القوة البرية إلى أنه تفقد اليوم جاهزية الوحدات المشاركة في المناورة، لافتاً إلى أن “التخطيط الجيد وإعداد سيناريوهات متعددة مكّنا من تحقيق جاهزية عالية لتنفيذ العملية بالمستوى المطلوب”.

وختم كرمي بالتأكيد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتصدي لكل أنواع التهديدات.

المصدر: موقع المنار