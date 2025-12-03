المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الخطة الأميركية المتداولة بشأن قطاع غزة تفرض ترتيبات قد تؤدي فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية