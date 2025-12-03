الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 08:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لبلدة قباطية جنوب جنين وسط حملة اعتقالات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القناة 14 العبرية: مورغان اورتيغوس اقترحت على “اسرائيل” ضرب استاد المدينة الرياضية اثناء تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

      القناة 14 العبرية: مورغان اورتيغوس اقترحت على “اسرائيل” ضرب استاد المدينة الرياضية اثناء تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

      بوليتيكو: المفوضية الأوروبية تعد “أساسا قانونيا” لإرسال الأصول الروسية إلى أوكرانيا

      بوليتيكو: المفوضية الأوروبية تعد “أساسا قانونيا” لإرسال الأصول الروسية إلى أوكرانيا

      المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الخطة الأميركية المتداولة بشأن قطاع غزة تفرض ترتيبات قد تؤدي فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية

      المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الخطة الأميركية المتداولة بشأن قطاع غزة تفرض ترتيبات قد تؤدي فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية