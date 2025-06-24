الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 10:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي العاملة تعترض وتدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل من بينها 12 فوق مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق منطقة موسكو