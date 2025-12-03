الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:50
    حريق في مستودع للنفط في منطقة تامبوف بعد سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الكولومبية: ندعو إلى تعزيز روح الأخوّة وتماسك دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في مواجهة أي عدوان خارجي

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينتي بيت لحم و نابلس بالضفة الغربية

      الخارجية السورية: دمشق تعرب عن شكرها للدول التي صوتت في الجمعية العامة لصالح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل

