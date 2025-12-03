الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 03:43
    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينتي بيت لحم و نابلس بالضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية السورية: دمشق تعرب عن شكرها للدول التي صوتت في الجمعية العامة لصالح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل

      ترمب: كل الوثائق والأوامر التنفيذية والمذكرات والعقود الموقعة باستخدام قلم آلي خلال إدارة بايدن باطلة ولاغية

      مصادر فلسطينية: غارة معادية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

