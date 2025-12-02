الثلاثاء   
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف عددا من المنازل شمال قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيدان بينهم طفل وأكثر من 15 إصابة جراء قصف مدفعي للاحتلال على منزل يعود لعائلة “السكني” بمنطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة

      ارتقاء 4 شهداء جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ فجر اليوم

      “متعاقدو اللبنانية”: أي تأخير بإقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين للإضراب

