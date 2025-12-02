مراسل المنار: حقيقة ما يجري في طيرفلسيه ان لجنة الميكانيزم طلبت من الجيش اللبناني ضرورة ابعاد جرافة كانت تعمل على جرف ركام المنتزه الذي دمره الطيران الحربي قبل ايام