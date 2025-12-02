الثلاثاء   
    مراسل المنار: حقيقة ما يجري في طيرفلسيه ان لجنة الميكانيزم طلبت من الجيش اللبناني ضرورة ابعاد جرافة كانت تعمل على جرف ركام المنتزه الذي دمره الطيران الحربي قبل ايام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت حول رواتب المجلس والمستشارين

      عفو رئاسي أمريكي عن رئيس هندوراس السابق المدان بتهريب الكوكايين يثير جدلا

      310 يوما من العدوان.. طولكرم ومخيماها تحت سياسة تدمير ممنهجة وتهجير واسع

