حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك عمليات المقاومة البطولية في الضفة والتي كان آخرها عملية دهس بالقرب من الخليل وعملية طعن في مستوطنة عطيرت بالقرب من مدينة رام الله وذلك في إطار تصدي شعبنا للعدوان الصهيوني الممنهج على الضفة المحتلة