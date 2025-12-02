الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      افتتاح مركز طوارئ للدفاع المدني في النبطية

      افتتاح مركز طوارئ للدفاع المدني في النبطية

      نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 21 ألف فلسطيني بالضفة خلال عامين

      نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 21 ألف فلسطيني بالضفة خلال عامين

      طائرة البابا لاوون الرابع عشر تغادر مطار بيروت الدولي

      طائرة البابا لاوون الرابع عشر تغادر مطار بيروت الدولي