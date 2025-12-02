الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجمع ناصر الطبي: استشهاد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أوروبا توافق على انضمام كندا لبرنامج دفاعي

      أوروبا توافق على انضمام كندا لبرنامج دفاعي

      حماس تؤكد عملية الطعن في “عطريت” البطولية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”

      حماس تؤكد عملية الطعن في “عطريت” البطولية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”

      إيران تنظم مناورات “سهند 2025” المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة دولية واسعة

      إيران تنظم مناورات “سهند 2025” المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة دولية واسعة