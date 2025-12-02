الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم ساحة المستشفى الملكي في منطقة ضاحية الزيتون بالخليل جنوبي الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس ترمب

      زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس ترمب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة حلحول وبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة حلحول وبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية