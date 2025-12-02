الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مزموريا قرب بيتلحم جنوب الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية من نوع “كواد كوبتر” تنطلق من الموقع المستحدث في جبل الباط تلقي غالونات متفجرة على احد المنازل في حي “المطيط” في بلدة عيترون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: محلقة معادية من نوع “كواد كوبتر” تنطلق من الموقع المستحدث في جبل الباط تلقي غالونات متفجرة على احد المنازل في حي “المطيط” في بلدة عيترون جنوبي لبنان

      وزارة الحرب الأمريكية: الموافقة على صفقة محتملة مع البحرين لدعم جاهزية مقاتلات “F-16” ومعدات ذات صلة بقيمة 445 مليون دولار

      وزارة الحرب الأمريكية: الموافقة على صفقة محتملة مع البحرين لدعم جاهزية مقاتلات “F-16” ومعدات ذات صلة بقيمة 445 مليون دولار

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مستشفى الميزان في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مستشفى الميزان في مدينة الخليل بالضفة المحتلة