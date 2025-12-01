الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:08
    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات لمنازل الأهالي في حي الهدف بمحيط مخيم جنين بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

      حماس: الشاحنات الواردة إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات بظل تفاقم الكارثة الإنسانية

      الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم في وادي الصليب – كفردبيان

