الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
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    إعلام العدو: أنباء أولية عن إصابة مبنى جنوب فلسطين المحتلة بشكل مباشر إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران