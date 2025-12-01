الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: ندعو الوسطاء وجميع الدول المعنية إلى التحرك الجاد والعاجل لإدخال الكارافانات وإنقاذ المدنيين في غزة قبل وصول المنخفضات الجوية القادمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

      حول آخر التطورات في بكركي مع مراسلنا محمد الحاج حسين

      حول آخر التطورات في بكركي مع مراسلنا محمد الحاج حسين

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم محلات تجارية في قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم محلات تجارية في قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة