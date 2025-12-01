المتحدث باسم حماس: معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال الاسرائيلي بدخولها الى غزة مخصصة للقطاع التجاري وتحمل مواد تكميلية لا تعد ضرورية للمواطنين في ظل الكارثة الإنسانية القائمة