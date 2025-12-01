الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    البابا لاوون: كما تمتد جذور الأرز والزيتون في الأرض كذلك أيضا ينتشر الشعب اللبناني في العالم لكنه يبقى متحدا بقوة وطنه الدائمة وتراثه العريق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “في إيعات… يومٌ صحي مجاني تنظّمه جمعية «وتعاونوا» على حب السيدة الزهراء (ع)”

      “في إيعات… يومٌ صحي مجاني تنظّمه جمعية «وتعاونوا» على حب السيدة الزهراء (ع)”

      “بين تمدّد التصحّر وتراجع الدعم الرسمي… مبادرات محلية تعيد زرع الأخضر في بقاعنا”

      “بين تمدّد التصحّر وتراجع الدعم الرسمي… مبادرات محلية تعيد زرع الأخضر في بقاعنا”

      “في الذكرى السنوية الأولى… حزب الله يحيي شهداء الدفاع المدني ويكرّم ذويهم في البقاع”

      “في الذكرى السنوية الأولى… حزب الله يحيي شهداء الدفاع المدني ويكرّم ذويهم في البقاع”