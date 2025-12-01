الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:27
    الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على منازل سكنية في قرية أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      واشنطن تصعّد التوتر في منطقة الكاريبي وفنزويلا

      مساعٍ دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية

      حكايات الفقد الطفولي في غزة عبر مؤلفات آلاء القطراوي

