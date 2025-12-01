الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مواقع العدو في الرادار والسماقة والرمثا تستهدف أطراف بلدتي شبعا وكفرشوبا بالرصاص

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه حي كروم المراح شرق ميس الجبل

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه حي كروم المراح شرق ميس الجبل

      دفن جثامين 15 شهيداً سلمهم الاحتلال بغزة بعد تعذر التعرف إليهم

      دفن جثامين 15 شهيداً سلمهم الاحتلال بغزة بعد تعذر التعرف إليهم

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا