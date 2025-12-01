النائب إيهاب حمادة: العدو لم يحقق أيًّا من أهدافه واتفاق وقف النار دليل عجزه

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على أنّ التهويل الإسرائيلي لا يؤثّر على اللبنانيين، مؤكدًا أنّ أي محاولة لدى العدو للذهاب نحو حرب “لن تكون نزهة”، بل ستكلّفه أثمانًا كبيرة. وأشار إلى أنّ إنذار العدو الأخير لأهالي بلدة بيت ليف جاء بنتيجة عكسية، إذ لم يغادر الأهالي منازلهم، في حين شهدت مستوطنات شمال فلسطين المحتلة حركة نزوح واسعة للمستوطنين، الذين لم تتجاوز نسبة بقائهم 50%.

وخلال كلمة له في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل في الذكرى السنوية للشهيد حسن محمد العميري، توقّف حمادة عند مسيرة القائد الشهيد الطبطبائي، الذي بقي هدفًا للاحتلال لأكثر من 25 عامًا ونجا من عدة محاولات اغتيال، مؤكدًا أنّ ما حقّقه مع قادة آخرين شكل عبئًا كبيرًا على المشروع الأميركي – الإسرائيلي.

وحول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، اعتبر حمادة أنّ توقيع العدو عليه يؤكد عجزه عن تحقيق أي من أهدافه، وفي مقدمتها القضاء على المقاومة. وقال: “لو كان قادرًا على إنجاز أهدافه لما ذهب نحو الاتفاق، فهو لم ينجح في غزة ولا اليمن ولا إيران ولا لبنان”.

ودعا حمادة بعض الأصوات الداخلية التي تشكّك بدور إيران إلى قراءة ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم، لافتًا إلى ما نُقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سعيه إلى وقف الحرب خشية انهيار إسرائيل من الداخل.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله