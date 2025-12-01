الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:38
    عاجل

    مصادر فلسطينية: المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط أداء طقوس تلمودية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي: في اليومين الخامس والسادس من حرب الـ12 يوما أحرزنا تفوقا ناريا على العدو

      وزارة الصحة بغزة: قرار بدفن 15 شهيدا كانت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم

      خوفاً من وقوعها بيد روسيا أو الصين.. واشنطن تطلب استعادة قنبلة غير منفجرة من لبنان

