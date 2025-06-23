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   24 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:06
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    العميد جوني : قدرة الشعب الإيراني على التحمل اكبر بكثير من الشعب في “اسرائيل”