رسالة البابا لاوُن الرابع عشر التي دوّنها في سجل الشرف بالقصر الجمهوري: في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أتمنى بكل سعادة جزيل البركات على شعب لبنان بأكمله، وأصلّي أن يسود السلام ربوعه