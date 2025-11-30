الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بابا الفاتيكان غادر قصر بعبدا متوجها الى السفارة الباباوية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رسالة البابا لاوُن الرابع عشر التي دوّنها في سجل الشرف بالقصر الجمهوري: في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أتمنى بكل سعادة جزيل البركات على شعب لبنان بأكمله، وأصلّي أن يسود السلام ربوعه

      رسالة البابا لاوُن الرابع عشر التي دوّنها في سجل الشرف بالقصر الجمهوري: في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أتمنى بكل سعادة جزيل البركات على شعب لبنان بأكمله، وأصلّي أن يسود السلام ربوعه

      البابا لاوون من بعبدا: اللبنانيون ﺷﻌﺐ ﻻ ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ ﺑﻞ ﯾﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﺼﻌﺎب وﯾﻌﺮف داﺋﻤًﺎ أن ﯾُﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ

      البابا لاوون من بعبدا: اللبنانيون ﺷﻌﺐ ﻻ ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ ﺑﻞ ﯾﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﺼﻌﺎب وﯾﻌﺮف داﺋﻤًﺎ أن ﯾُﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ

      الرئيس عون في استقبال البابا :أبلغوا العالم عنا بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم

      الرئيس عون في استقبال البابا :أبلغوا العالم عنا بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم