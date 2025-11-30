الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو يستهدف منطقة “وادي مظلم” في اطراف بلدة بيت ليف بالقذائف الضوئية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كشافة الإمام المهدي تستكمل تحضيراتها للمشاركة في استقبال البابا على بوليفار الشهيد عماد مغنية

      كشافة الإمام المهدي تستكمل تحضيراتها للمشاركة في استقبال البابا على بوليفار الشهيد عماد مغنية

      المنار تواكب الوفود المشاركة في استقبال بابا الفاتيكان بالقصر الجمهوري

      المنار تواكب الوفود المشاركة في استقبال بابا الفاتيكان بالقصر الجمهوري

      مراسم استقبال رسمية في مطار بيروت الدولي لبابا الفاتيكان بحضور الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني يطلق 21 قذيفة مدفعية

      مراسم استقبال رسمية في مطار بيروت الدولي لبابا الفاتيكان بحضور الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني يطلق 21 قذيفة مدفعية