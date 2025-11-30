وقفات واحتجاجات حول العالم في يوم التضامن مع فلسطين

شهدت العديد من العواصم الاوروبية تظاهرات حاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الاطار خرج الالاف في العاصمة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن؛ إسنادًا لفلسطين، وتنديدًا بجرائم الاحتلال. كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا؛ تظاهرة حاشدة ندَّد المشاركون فيها بالجرائم الإسرائيلية بحق الاطفال والنساء في قطاع غزة.

وفي مقاطعة كتالونيا في اسبانيا طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالوقوف بوجه حرب الابادة والحصار على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي واشنطن، نظَّم ناشطون احتجاجاً صامتاً داخل مركز تجاري تزامنًا مع توافد الناس بمناسبة التخفيضات التجارية؛ وذلك للتعبير عن تضامنهم مع غزة.



كما خرج محتجون في لندن طالبوا بمقاطعة الشركات المتورطة في الإبادة الصهيونية في غزة.

وفي العاصمة الالمانية برلين، خرج الاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية

بتظاهرة حاشدة تحت شعار، لا للوصاية على غزة، وهتفوا لفلسطين ولبنان وطالبوا بالحرية للأسرى والمعتقلين ومراجعة الحكومة الالمانية سياساتها غير المتوازنة. وأكدوا أن التضامن مع فلسطين التزام انساني واخلاقي، وطالبوا بوقف العدوان وعدم تسليح الكيان الصهيوني، كما طالبوا الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الإبادة والحصار والاستيطان.

كما جرت فعاليات مماثلة في مدينة هامبورغ في ألمانيا ضد شركتي ماكدونالدز و زارا، احتجاجًا على تواطؤ الشركتين في دعم الاحتلال الصهيوني.

المصدر: قناة المنار