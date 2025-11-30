سريلنكا | المياه تغمر مناطق في العاصمة السريلانكية والسلطات تعلن حالة الطوارئ جراء فيضانات واسعة

كشفت مشاهد جوية من العاصمة السريلانكية كولومبو عن مناطق واسعة غمرتها المياه على امتداد نهر كالاني والشوارع المحيطة به، في وقت أعلنت فيه البلاد حالة الطوارئ مع استمرار تداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفتها العاصفة المداريّة “ديتواه”.

ووفقاً لهيئة إدارة الكوارث (DMC)، فقد أسهمت الأحوال الجوية العنيفة في تدمير أكثر من 20 ألف منزل، ودفع 108 ألف شخص إلى اللجوء إلى مراكز إيواء حكومية، بينما يحتاج نحو 798 ألف شخص آخرين إلى مساعدات عاجلة.

الرئيس أنورا كومارا ديسانايكي استخدم صلاحيات الطوارئ لإدارة الكارثة، فيما باشرت وحدات من الجيش والبحرية والقوات الجوية، إضافة إلى متطوعين وعاملين مدنيين، عمليات الإنقاذ ونقل الإمدادات والإغاثة.

كما سجلت السلطات مقتل 153 شخصاً وفقدان 191 آخرين، بينهم 11 مسناً في دار رعاية غمرتها المياه في منطقة كورونيغالا.

وأفادت الشرطة أنّ فرق الإنقاذ اضطرت لإجراء عمليات معقّدة، بينها مهمة استمرت 24 ساعة لإنقاذ ركاب حافلة عالقين – ومن بينهم سائح ألماني – بعد أن نقلتهم البحرية إلى سطح أحد المنازل مستخدمة الحبال لتجاوز سيل المياه.

وفي وسط البلاد، لا تزال طرق عدة غير قابلة للاستخدام بسبب الانهيارات الأرضية، ما أدى لعزل قرى بأكملها عن الإمدادات، فيما أفاد سكان في بادولا بأنهم يفقدون القدرة على الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

