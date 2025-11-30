إيران عن إغلاق أمريكا المجال الجوي الفنزويلي: تهديدٌ غير مسبوق لأمن الطيران المدني العالمي

أعربت الجمهورية الإسلامية الايرانية عن إدانتها بأشدّ العبارات الإجراء الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، معتبرة إياه انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً غير مسبوق لأمن الطيران المدني العالمي.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن “هذا القرار يُشكل جزءا من سلسلة إجراءات استفزازية وغير قانونية تنتهك سيادة فنزويلا الوطنية وسلامة أراضيها”، محذرا من “العواقب الخطيرة لهذا الإجراء على سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين”.

المصدر: موقع المنار