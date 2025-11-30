الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:18
    عاجل

    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 104 مسيرات روسية من بين 122 هاجمت مناطق في أوكرانيا الليلة الماضية

      خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة… غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل

      النائب علي فياض: التهديدات بالحرب تهدف لفرض شروط الاحتلال… ولبنان لن يستسلم

