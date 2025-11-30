الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 07:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    منظمة اليونيسيف: فحوص التغذية أظهرت أن نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة في غزة مصابون بسوء تغذية حاد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      6 غارات إسرائيلية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      6 غارات إسرائيلية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      فلسطين | تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة رفات آخر أسيرَين من غزة

      فلسطين | تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة رفات آخر أسيرَين من غزة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت