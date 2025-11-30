الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قاسم: ندعو الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى التحرك الجاد لوقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال بتعهداته حسب الاتفاق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المحكمة الإدارية العليا في مصر تلغي نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر

      المحكمة الإدارية العليا في مصر تلغي نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر

      أ ف ب عن مسؤول أوكراني: مقتل شخص وإصابة 11 في هجوم روسي بطائرات مسيرة قرب العاصمة كييف

      أ ف ب عن مسؤول أوكراني: مقتل شخص وإصابة 11 في هجوم روسي بطائرات مسيرة قرب العاصمة كييف

      “رويترز”: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي

      “رويترز”: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي