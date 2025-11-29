السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية مسحة غرب سلفيت بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “كهرباء لبنان”: رفع القدرة الإنتاجية الكهربائية بمناسبة زيارة البابا

      “كهرباء لبنان”: رفع القدرة الإنتاجية الكهربائية بمناسبة زيارة البابا

      بعد عدوان دام 4 أيام.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة المحتلة

      بعد عدوان دام 4 أيام.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة المحتلة

      الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا مقدسيا

      الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا مقدسيا