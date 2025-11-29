المشاط: اليمن قادر على حماية سيادته من أي غازٍ مهما تغيرت أساليبه

جدد رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن، مهدي المشاط، “العهد بالوفاء لشهداء ثورة التحرير والاستقلال”، وأكد على “حماية اليمن أرضاً وأجواءً ومياهاً من أي احتلال وغزو”، وأشاد “بصمود الشعب اليمني خلال سنوات العدوان”، وشدد على “قرب النصر والعمل على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار والازدهار”.

وأوضح المشاط في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال في اليمن، الذي يُوافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أن “هذه الذكرى ليست مجرد تاريخ، بل نبض حي في وجدان اليمنيين، تذكرهم بأن الاستقلال يُنتزع بالعزم والتضحيات، كما فعل أجدادهم في مواجهة الاحتلال البريطاني”، مشيراً إلى أن “اليمن قادر اليوم على حماية سيادته وصون كرامته من أي غازٍ مهما تغيرت أساليبه”.

ولفت المشاط إلى أن “الاستقلال لم يكتمل بسبب قوى داخلية غير أمينة أعاقت بناء الجيش والاقتصاد الوطني، ما سمح بتدخل خارجي يشبه الاحتلال القديم”، مشيراً إلى “استمرار مخاطر الاستعمار الجديد الذي يستخدم الخونة ويستغل ضعف الدولة لإعادة السيطرة على موارد اليمن وثرواته”.

وأكد المشاط أن “الشعب اليمني، رغم هذا الواقع، قادر على حماية استقلاله وإرث شهدائه، والاستمرار في طريق التحرير حتى استعادة كامل التراب الوطني”، وقال إن “الاحتفال بذكرى 30 نوفمبر يأتي مع درس مهم: استلهام الماضي لبناء حاضر ومستقبل راسخ على أساس الوعي والعزيمة التي لا تعرف التراجع”.

المصدر: موقع قناة المسيرة