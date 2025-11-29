السبت   
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جراء اعتداء العدو.. إصابة طاقم “الهلال الأحمر” في طوباس بالضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالضفة المحتلة

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مركبات الفلسطينيين عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة

