19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينها 4 دول عربية

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عبارة “دول العالم الثالث” التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة تشير إلى 19 دولة سبق أن شملتها قرارات حظر أمريكية سابقة.

وجاء ذلك بعد ساعات من منشورات ترامب على منصته “تروث سوشال”، حيث أعلن أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث دون تحديد أسماء الدول المعنية.

ويأتي هذا التصعيد عقب حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض، أصيب فيه عنصر من الحرس الوطني وتوفي آخر لاحقًا، وهو ما استغله ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.

وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في يونيو/حزيران الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بالكامل، بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

كما فرض القرار قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

المصدر: عربي21