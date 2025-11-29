السبت   
    حزب الله يبعث برسالة إلى الحبر الأعظم البابا لوون الرابع عشر بمناسبة زيارته لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بلدية قلاوية تنظّم أيامًا صحية مجانية بالتعاون مع جهات طبية وإنسانية

      حزب الله: ما قام به العدو في غزة بحق الشعب الفلسطيني هو جريمة إبادة موصوفة وما ‏يقوم به في لبنان هو عدوان متماد مرفوض ومدان

      مراسل المنار: قنبلة صوتية القتها محلقة إسرائيلية في محيط احد رعاة الماشية على مقربة من الجدار في بلدة رميش جنوبي لبنان

