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   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 20:07
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    وسائل إعلام تتحدث عن دوي صافرات الإنذار في القواعد العسكرية الأميركية في عدد من دول الشرق الأوسط نتيجة هجوم صاروخي من إيران