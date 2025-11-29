السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل محمد رباح سمودي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غوتيريش: أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش “إسرائيل| وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن

      غوتيريش: أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش “إسرائيل| وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن

      غوتيريش: أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

      غوتيريش: أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

      غوتيريش: للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير وانتهكت هذه الحقوق على مدار العامين الماضيين

      غوتيريش: للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير وانتهكت هذه الحقوق على مدار العامين الماضيين