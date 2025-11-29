المديرية العامة للدفاع المدني في غزة: نعاني من صعوبات حادة في تشغيل مولدات الطاقة في مراكز الدفاع المدني ونقاط الإسعاف المنتشرة في القطاع بالإضافة إلى مولدات البنزين العاملة في إزالة المخاطر