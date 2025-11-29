المديرية العامة للدفاع المدني في غزة: تعطلت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى مواقع انتشار آلاف المباني الخطرة والمتضررة وأصبحت عمليات البحث والانتشال مهددة بالتوقف الكامل