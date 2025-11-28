الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:00
    الشيخ قاسم :لنقم باجتماعات من خلال الاستراتيجية الدفاعية ولكن ليس تحت الضغط الاسرائيلي والاميركي وليس تحت الغاء الاتفاق الموجود

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش من جنوب الليطاني: الاحتلال يعرقل مهمّتنا

      السيد أبو علي… سيرةٌ جهادية تُلهم أجيال المقاومة

      وزير الثقافة مثل رئيس الحكومة في “إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” وأكد ترحيبه بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين

