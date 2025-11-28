الشيخ قاسم : ان نداء مسيرة شارع “الحمراء” لطرد اسرائيل يعني ان هناك قوى في داخل البلد لا تريد اسرائيل ولا تقبل بمشروعها وحاضرة لمواجهتها ويجب ان نستثمر هذا الامر