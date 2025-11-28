أندونيسيا | ارتفاع حصيلة الفيضانات في سومطرة إلى 174 قتيلاً والعشرات في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 174 قتيلاً، وفقاً لما أعلنته وكالة الحد من الكوارث الوطنية، اليوم الجمعة، مع الإبلاغ عن فقدان حوالي 80 شخصاً آخرين.

وأفاد رئيس الوكالة، سهاريانتو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، بأن محافظة شمال سومطرة سجلت العدد الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 116 شخصاً، فيما لا يزال 42 شخصاً في عداد المفقودين.

كما أسفرت الكارثة عن مقتل 35 شخصاً في محافظة آتشه و23 آخرين في محافظة غرب سومطرة.

تكشف لقطات جوية مروعة، التقطت في منطقة ميرودو بمقاطعة بيدي جايا، حجم الدمار الذي خلفته الكارثة.

وتظهر المشاهد جسراً منهاراً بالكامل، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من البلدة مغطاة بالطين والمياه الراكدة، مما يعكس قوة الفيضانات. كما توثق اللقطات جهود السلطات لتنظيف الشوارع باستخدام المعدات الثقيلة لإزالة طبقات الطين المتصلبة التي خلفتها مياه الفيضان، في مشهد يوضح حجم التحدي الذي تواجهه فرق الإغاثة والسلطات في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية المدمرة.

المصدر: يونيوز