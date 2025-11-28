عراقجي: “منظمة التعاون الاقتصادي” تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) توفر فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي التاسع والعشرين لمجلس وزراء المنظمة، الذي استضافته كازاخستان، حيث شكر الوزير الإيراني نظيره الكازاخستاني “بيبيت كولاتاييف” على رئاسة الاجتماع.

وقدم عراقجي لمحة عن التطورات الإقليمية منذ الاجتماع السابق للمنظمة، مشيرًا إلى “الهجوم العدواني للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، الذي قوبل بدفاع حازم من القوات المسلحة الإيرانية”، واصفًا ذلك بأنه “مثال خطير على الفوضى وانتهاك القانون الدولي”.

بدوره أشار الوزير كولاتاييف إلى “أهمية المنظمة في السياسة الخارجية الإيرانية”، مؤكداً أن “حضور الرئيس مسعود بزشكيان قمة المنظمة في أذربيجان يعكس حرص إيران على استثمار قدرات الدول الأعضاء لتعزيز التنمية الاقتصادية الجماعية”.

ومن جانبه أشاد عراقجي بعقد اجتماعات وزراء النقل والداخلية في إيران، واجتماع وزراء التجارة في تركيا، معتبراً أنها تعزز الفهم المشترك لإمكانات التعاون الإقليمي وتفتح الطريق لتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء.

كما تناول عراقي في كلمته صياغة رؤية المنظمة للعشر سنوات القادمة، مشددًا على ضرورة مواءمة التعاون الاقتصادي مع التطورات الإقليمية والدولية.

واختتم الاجتماع بتسليم رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2026 إلى باكستان.

المصدر: وكالة مهر