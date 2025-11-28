توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الايرانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقّع نائب وزير الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة مذكرة تفاهم خلال اجتماع مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر وبيير كرانبويل لتوسيع وتنفيذ الأنشطة المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعليم والبحث في مجال القانون الإنساني الدولي، والدبلوماسية الصحية، والسلام والأمن، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وكان الهدف الرئيسي لهذا التعاون هو تعزيز الفهم والاحترام لمبادئ القانون الإنساني الدولي وخلق أسس أوسع للتفاعلات المتخصصة والعملياتية بين الجانبين.