الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الايرانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

      وقّع نائب وزير الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة مذكرة تفاهم خلال اجتماع مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر وبيير كرانبويل لتوسيع وتنفيذ الأنشطة المشتركة.

      وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعليم والبحث في مجال القانون الإنساني الدولي، والدبلوماسية الصحية، والسلام والأمن، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

      وكان الهدف الرئيسي لهذا التعاون هو تعزيز الفهم والاحترام لمبادئ القانون الإنساني الدولي وخلق أسس أوسع للتفاعلات المتخصصة والعملياتية بين الجانبين.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: نحن من هذا الشعب ومعه.. واحتلال العدو يعيق استكمال مهمتنا

      قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: نحن من هذا الشعب ومعه.. واحتلال العدو يعيق استكمال مهمتنا

      الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفين

      الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفين

      وفد من “نقابة أصحاب محطات المحروقات” زار محافظ لبنان الجنوبي

      وفد من “نقابة أصحاب محطات المحروقات” زار محافظ لبنان الجنوبي