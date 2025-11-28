الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : العدو يدمر منزلاً في بلدة حولا عبر عبوات متفجرة ألقتها مسيرة من نوع “كواد كوبتر”

      مواضيع ذات صلة

      غارات صهيونية تسفر عن شهيدين في برعشيت وبيت ليف

      غارات صهيونية تسفر عن شهيدين في برعشيت وبيت ليف