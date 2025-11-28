الجمعة
الجمعة
7 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
04:55
صلاة الصبح
05:03
الشروق
06:22
الظهر
11:26
العصر
14:11
المغرب
16:49
العشاء
17:43
منتصف الليل
22:46
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
عاجل
اعلام العدو: نقل عدد من الاصابات بين الجنود الاسرائيليين الى مستشفي شيبا بعد اشتباك مسلح بين قوة اسرائيلية وسكان بلدة بيت جن جنوب سوريا اثر محاولة هذه القوة اعتقال احد ابناء البلدة
28-11-2025 06:51 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
اعلام العدو: منذ الساعة الثالثة فجرًا ولمدة نحو ساعتين تم تنفيذ عمليات إخلاء لقوات الجيش “الإسرائيلي” من سوريا وهناك إصابات في صفوف الجنود جراء اشتباك مسلح بين جنود الجيش وأهالي قرية بيت جن
07:07
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من مروحيات داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس
07:04
الصين | 94 قتيلًا على الأقل وعدد كبير من المفقودين في أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ عقود
07:02