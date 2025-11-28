اعلام العدو: نقل عدد من الاصابات بين الجنود الاسرائيليين الى مستشفي شيبا بعد اشتباك مسلح بين قوة اسرائيلية وسكان بلدة بيت جن جنوب سوريا اثر محاولة هذه القوة اعتقال احد ابناء البلدة