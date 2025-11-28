الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 07:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام سورية: اشتباكات بين شبان سوريين وقوات الاحتلال في بلدة بيت جن بريف دمشق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: منذ الساعة الثالثة فجرًا ولمدة نحو ساعتين تم تنفيذ عمليات إخلاء لقوات الجيش “الإسرائيلي” من سوريا وهناك إصابات في صفوف الجنود جراء اشتباك مسلح بين جنود الجيش وأهالي قرية بيت جن

      اعلام العدو: منذ الساعة الثالثة فجرًا ولمدة نحو ساعتين تم تنفيذ عمليات إخلاء لقوات الجيش “الإسرائيلي” من سوريا وهناك إصابات في صفوف الجنود جراء اشتباك مسلح بين جنود الجيش وأهالي قرية بيت جن

      قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من مروحيات داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس

      قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من مروحيات داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس

      الصين | 94 قتيلًا على الأقل وعدد كبير من المفقودين في أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ عقود

      الصين | 94 قتيلًا على الأقل وعدد كبير من المفقودين في أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ عقود